Hemoam convoca população a doar sangue; estoque está em nível crítico

Com o estoque de sangue em nível crítico, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) está convocando doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem ao hemocentro, pois o período das confraternizações de final de ano mais as chuvas recorrentes dessa época fazem com que menos doadores visitem a sala de coleta da instituição.

Nesta segunda-feira (23), o hemocentro acendeu o sinal de alerta para o risco de faltar sangue para cirurgias eletivas. O comparecimento de doadores vem caindo substancialmente desde o inicio de dezembro. De uma média de 200 doadores por dia em outras épocas do ano, o comparecimento está em torno de 120 pessoas ultimamente.

Para assegurar o estoque, nesta terça-feira (24/12), a coleta funcionará de 7h as 16h, na sede do Hemoam, na Avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul. No dia 25, o hemocentro não funcionará, retornando normalmente no dia 26. A unidade da maternidade Ana Braga não funcionará nos dias 24 e 25.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na Avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital; ou na unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, na Avenida Cosme Ferreira, s/nº, bairro São José, zona leste.

