Hemoam convoca doadores para manter estoque de sangue fora do nível crítico

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia (Hemoam) convoca doadores para auxiliar a instituição a manter o estoque de sangue fora do nível crítico. A redução de pelo menos 60% no comparecimento de doadores é a maior causa da atual baixa no estoque.

Mesmo com a redução das atividades nas ruas, a demanda por componentes sanguíneos permanece igual. Só no mês de abril, o Hemoam distribuiu 5.356 hemocomponentes (plaqueta, hemácia, plasma e crioprecipitado). Esse material atendeu 27 unidades de saúde na capital e mais de 43 cidades do interior.

A queda cada dia mais acentuada nas doações preocupa a instituição, que já precisa manter o estoque em alta para poder atender cirurgias eletivas e as demandas de urgência e emergência.

“Nosso estoque nunca esteve tão baixo. Precisamos que as pessoas com boa saúde e disposição para fazer uma doação compareçam à Fundação Hemoam. Muitas vidas dependem desse ato de solidariedade”, enfatizou a chefe do Departamento do Ciclo do Sangue, Socorro Viga.

Parceria com empresa 99 – Para continuar estimulando as doações voluntárias, a parceria com a empresa de transporte por aplicativo, a 99, se estende até o próximo sábado (09/05). As viagens com destino ou origem do hemocentro solicitadas por meio do app “99” poderão ter desconto de R$ 30 por trecho.

Para ter acesso ao benefício, os usuários que tiverem como destino a Fundação Hemoam devem inserir no aplicativo o cupom de desconto “DOESANGUEMAN”. As corridas com valor de até R$ 30 saem gratuitamente. Caso o valor ultrapasse este limite, o usuário paga somente a diferença. A empresa está oferecendo os descontos desde o dia 14 de abril.

Como doar sangue – Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede da Fundação Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital. A unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, na zona leste está temporariamente fechada em virtude da pandemia.

