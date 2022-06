Hemoam convoca aprovados no PSS para atuar em Coari

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca a partir desta quinta-feira (23/06) os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2021 para atuação nas vagas destinadas ao Hemoam Coari, nos cargos de assistente social, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, biomédico, biólogo, biotecnologia, técnico de patologia, vigilante, assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais.

Os aprovados têm até o dia 25 de julho de 2022 para organizar a documentação que deverá ser entregue entre os dias 26 e 29 de julho de 2022.

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados iniciará no dia 26 de julho (terça-feira), a partir das 8h, de forma presencial e se encerrará às 17h, no dia 29 de julho (sexta-feira). Os aprovados residentes em Manaus deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, Bloco E – 3° andar, nos horários de 8h às 11h e 14h às 17h, na sede do Hemoam, localizada na Av. Constantino Nery, n° 4397, bairro Chapada, obedecendo ao cronograma.

Já os profissionais convocados residentes em Coari deverão se apresentar no Hemoam Coari, localizado na Rua 2 de Agosto, s/n – Tauá Mirim, próximo ao Hospital Regional de Coari, nos horários de 8h às 12h.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.

A lista completa dos aprovados e as orientações para apresentação de documentação estão disponíveis no site www.hemoam.am.gov.br na aba “Editais” até o dia 30 de junho de 2022, respeitando a Legislação Eleitoral nº 9.504/97 artigo 73.

A convocação segue as diretrizes conforme Homologação em Portaria no 0159/2021-GHEMOAM, “Anexo Único”, publicado no Diário Oficial do Estado, páginas n° 18 a 35, de 15 de Outubro de 2021.

Em caso de dúvidas, os candidatos classificados poderão entrar em contato através do telefone: (92) 3655-0252 e (92) 3655-0257 – Departamento de Recursos Humanos.