Helicópteros da SSP-AM transportam cilindros de oxigênio ao Careiro Castanho

Na manhã deste domingo (07/02), por volta das 11h20, equipes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizaram entrega de três cilindros de oxigênio, no Careiro Castanho (a 124 quilômetros de Manaus). O Departamento foi acionado pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

Os cilindros de oxigênio irão reforçar o atendimento no hospital do município até a chegada de novas cargas, que já estão em deslocamento, via terrestre.

“Fomos acionados pelo secretário para apoiar a prefeitura de Careiro Castanho, realizando o transporte de cilindros de oxigênio até aquela localidade, com tempo de voo de 30 minutos”, disse o tenente-coronel Bercley Santos, do Dioa.

O material foi entregue a servidores da Secretaria Municipal do do Careiro Castanho, com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar.

