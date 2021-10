Helicóptero transportando cocaína cai e mata duas pessoas no MS

Um helicóptero que transportava cocaína caiu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira (20), e matou duas pessoas carbonizadas. O local da queda é próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai. A informação é do Jornal Midiamax.

A aeronave caiu em uma propriedade rural a 30 quilômetros da cidade de Ponta Porã, que fica a mais de 300 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Com a queda, vários tabletes da droga transportada, que, de acordo com informações preliminares, era cocaína, ficaram espalhados entre os destroços do helicóptero.

Equipes da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) foram chamadas para o local do acidente. A identidade das vítimas é desconhecida.

Comentarios