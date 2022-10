Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ) com cinco pessoas

RIO — Um helicóptero caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado, dia 22. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Grupamento Marítimo (GMar) de Copacabana foi acionado às 14h28. Cinco vítimas, estavam na aeronave.

Militares da Gávea, do Quartel Central e do Grupamento Aéreo apoiam a ocorrência. Segundo o CBMERJ, as cinco vítimas, sem gravidade, foram resgatadas e atendidas por ambulâncias da corporação num clube às margens da Lagoa.

Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, que acompanhou o resgate,os quatro passageiros são uma família paulista que decolou do aeroporto de Jacarepaguá para um sobrevoo panorâmico. Pai, mãe, filho e nora são paulistas e estavam na cidade para um casamento. O piloto disse que desceu na Lagoa depois que a aeronave se chocou com uma ave. O pai está recebendo atendimento e será levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

– Eles saíram a nado. O helicóptero caiu na altura do Clube Naval – afirmou Valle.

Ao GLOBO, um empresário que caminhava pela Lagoa contou que uma equipe de médicos e enfermeiros do Clube Naval também auxiliaram no atendimento das vítimas.

O helicóptero PSUPS pertence a Aero Recreio Escola de Aviação Civil e é operada pela Ultra Pilots Taxi Aéreo. Trata-se de um modelo Robinson para quatro passageiros fabricado em 2020. A licença dele é válida até outubro de 2023 e está em situação regular.

