Helicóptero cai em praia de Florianópolis

Um helicóptero caiu na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da capital catarinense ao iG .

Informações iniciais colhidas pela assessoria de comunicação da gestão apontam que três pessoas foram resgatadas com ferimentos. Todas elas estavam na aeronave – o piloto e mais dois tripulantes, um identificado do sexo masculino e a outra pessoa do sexo feminino.

Os três estão com quadro de saúde estável, com boa saturação, de acordo com a prefeitura, e foram encaminhados para o Hospital Celso Ramos.

Em nota, a gestão municipal afirma ainda que o piloto avisou à empresa Icaraí, responsável pelo táxi aéreo, que houve pane no motor. Por volta das 17h50, as peças do helicóptero estavam sendo retiradas da praia pelos bombeiros. Enquanto isso, a área já foi devidamente isolada e a Guarda Municipal de Florianópolis (GMF) atua no local.

O iG também procurou o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e a empresa de táxi aéreo para colher informações complementares, mas não obteve retorno até a última atualização desta nota.