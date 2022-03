Haverá intervenção extraterrestre contra uso de armas nucleares na Ucrânia

Em vídeo, que viraliza no YouTube, a entidade espiritual Pai João de Aruanda, o Joao Cobú, por meio do médium Pedro Augusto, da Casa Plataforma de Oração, avisa que seres extraterrestres, que atuam no plano cósmico em defesa do planeta Terra e estão de olho em um possível agravamento do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, no Leste Europeu, poderão intervir diretamente no caso de uso de armas nucleares nos combates que estão sendo travados.

Segundo João Cobú, que teve encarnações nos EUA e no Brasil, onde foi vítima da escravidão antes de desempenhar, em 1900, grande papel de líder espiritual na Bahia, “mais uma vez os homens mostram o que são, os homens se matando a troco de nada, os homens se afastando de Deus e atrasando o seu processo evolutivo”.

Conforme o espírito, conhecido como ‘preto velho’ nas rodas de umbanda, mais uma vez os homens escolhem sofrer. “Tudo de mal que se faz, retorna para si mesmo, matar o seu próximo é matar a si mesmo. Não se justificam os motivos políticos e partidários, não se justifica um irmão tirar a vida do outro, porque só quem tem o poder de tirar a vida é Deus”.

Transição e regeneração

Para Cobú, o atual conflito armado não vai impactar o processo de transição e regeneração da humanidade do planeta Terra. “O processo continua a todo vapor, não pensem vocês que esse processo se atrasará por causa das escolhas de certos homens, o processo continua, inclusive, porque chegou a hora de vocês mostrarem o que vocês são, espíritos voltados para o amor e a fraternidade”.

“Enquanto a guerra está acontecendo lá (no Leste Europeu), e nossos irmãos estão sendo destroçados pelas bombas, metralhadoras, revólveres, pistolas e granadas, que são a pior magia negra que existe, no Rio de Janeiro estão pulando carnaval. Em outros estados também estão pulando carnaval, como se nada estivesse acontecendo com os seus irmãos lá na Ucrânia e na Rússia”, critica a entidade.

Mago negro capturado

Segundo Cobú, no último final de semana, em certa região da guerra do Leste, um grupo de guardiões da luz conseguiu capturar um perigoso mago negro que atuava influenciando as mentes de governantes da área. “Os magos negros agem assim, influenciando governantes, empresários. Isso é real, não é conto de fadas. Mas, os magos só conseguem agir nas cabeças dos governantes porque estes vibram na mesma sintonia que eles. É a sede de poder, a sede de domínio, achando que são donos de países, de nações, mas não são donos de nada, tudo pertence a Deus”.

Os governantes, em vez de hostilidades contra seus semelhantes, afirma João Cobú, “deveriam dar comida a quem tem fome, deveriam dar escola a quem não tem ensino, deveriam propagar a paz, o amor e a fraternidade como verdadeiros servos de Deus. Deveriam usar todo esse título de chefes de nações em prol do progresso, científico e moral, principalmente”.

Intervenção na pauta

No vídeo, Cobú garante que a intervenção extraterrestre acontecerá se o conflito entre Rússia e Ucrânia se acirrar, ameaçando a segurança planetária. “Nós, espíritos de justiça, os exus, os guardiões da humanidade, os guardiões do Comando Superior da Terra, estamos trabalhando por um final melhor (do conflito), porque também dependemos das escolhas do homem. Mas, se ele extrapolar, se a segurança planetária ficar ameaçada, se a humanidade ficar ameaçada, haverá a intervenção dos irmãos extraterrestres”.

Na intervenção, Cobú assegura que “todos os aparelhos eletrônicos serão desligados, todos os sistemas de rádio serão desligados, todas as bombas serão desativadas, todos aqueles que estiverem propagando a guerra serão paralisados. O planeta não vai acabar, está tudo no controle daquele que verdadeiramente está no leme, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o governador da Terra. Ele está observando e nós, agindo. Portanto, não pensem vocês que o processo de regeneração da Terra será atrasado. Muito pelo contrário, ele terá que ser acelerado. Propaguem o amor e a paz, façam a parte de vocês”.

Canalização

A intervenção extraterrestre no conflito Rússia x Ucrânia também foi enfatizada, por via mediúnica, no último dia 22 de fevereiro, quando o médium Antônio Barreiros, residente no Conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus, canalizou mensagem extrafísica cujo teor corrobora as afirmações de João Cobú nas redes sociais.

Eis a mensagem:

“A humanidade foi toda ela criada visando o crescimento e não para se mutilar e destroçar, a perspectiva de um enfrentamento é algo que há muito foi deliberado, que não deveria mais ocorrer, dado as muitas armas hoje adquiridas por meio não terreno, que lhes colocam em uma tênue e debilitante situação. Uma intervenção ocorrerá para evitar danos à estrutura terrena. Já lhes foi dito que a Terra tem um propósito de crescimento e não de destruição, e tudo será feito para que esse fim seja alcançado mesmo que para tal tenhamos que eliminar a vida humana do seio terreno como uma forma de preservação das riquezas que aqui existem e que os seres humanos não aprenderam a valorizar. Vida é um bem que deveriam ter como primordial na sua conservação, e quando falo vida, não me refiro única e exclusivamente a humana, mais a todas as formas de vida existentes. Em um cenário onde o crescimento e o desenvolvimento de seres complexos são tão favoráveis, não se deveria entender que há valores maiores a serem explorados? Ceifa-se uma espécie, nasce outra, e assim iremos dar continuidade ao projeto de evolução de todos os irmãos que vivem nesse orbe na experiencia de evoluírem. E se seus instintos os impede de serem os detentores da honrosa condição de mestre e consultores, outra forma hominal adaptar-se-á e dará prosseguimento ao intento”.

Guerra Fria

O astronauta Edgar Mitchell, participante da missão Apollo 14 e o sexto homem a caminhar na Lua, declarou, em entrevista à imprensa em agosto de 2015, que extraterrestres pacifistas visitaram a Terra dispostos a impedir ataques nucleares durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética.

“Falei com muitos oficiais da força aérea que trabalharam nessas estações durante a Guerra Fria. Eles me contaram que os Ovnis eram vistos com frequência e que eram capazes de desligar seus mísseis. Outros oficiais da costa do Pacífico contaram que os mísseis eram derrubados com frequência por naves alienígenas”, disse Mitchell em matéria divulgada pela revista UFO.

Também, a propósito das ações dos extraterrestres junto aos silos nucleares da Terra, vale lembrar um fato que envolveu o primeiro-tenente Robert C. Jamison, ex-oficial de controle de mísseis da USAF, pertencente ao 341º Esquadrão de Manutenção de Mísseis da Base Aérea de Malmstrom, em Montana, nos Estados Unidos.

Jamison participara da tarefa de reinicialização dos sistemas operacionais de uma frota inteira de 10 mísseis intercontinentais Minuteman, que simplesmente pararam de funcionar simultânea e inexplicavelmente após um UFO sobrevoar os silos onde estavam mantidos, na noite de 24 para 25 de março de 1967.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Juscelino Taketomi