Há 108 concursos abertos com 224 mil vagas e salários de até R$ 20 mil

O Brasil tem, nesta semana, 108 concursos públicos com inscrições abertas. Há 224.951 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 20.988,01. As oportunidades são para vagas imediatas ou formação de cadastro de reserva.

O Ministério da Economia lançou seleção para a contratação temporária de 300 profissionais. As provas também vão selecionar 1.830 candidatos para cadastro de reserva. As vagas para nível médio oferecem salários de R$ 1,7 mil. Os cargos de nível superior preveem vencimentos entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil.

As inscrições vão até 14 de fevereiro. O cadastro é on-line e poderá ser feito por este link. Das vagas para preenchimento direto, 224 estarão disponíveis para ampla concorrência. As demais estão reservadas para cotas. As provas objetivas estão previstas para 3 de abril.

Controladoria Geral da União

O certame da Controladoria-Geral da União (CGU) oferece 300 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle e 75 para técnico federal de finanças e controle. As inscrições vão até 1º de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas.

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 7.283,31, para nível médio, e de R$ 19.197,06, para nível superior.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece, ao todo, 206.891 vagas para o Censo 2022 em níveis fundamental e médio. A remuneração é de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil. As inscrições vão até o a próxima sexta-feira (21/1).

Marinha do Brasil

A Marinha publicou edital para Concurso Público de Admissão à Escola Naval em 2022. As inscrições começam nesta segunda-feira (17/1), terminam em 13 de fevereiro e podem ser feitas por esse link. No total, são 20 vagas.

Podem ingressar nos cursos ministrados pela Escola Naval os portadores de certificado de ensino médio completo. Esses cursos são considerados como cursos de graduação e destinam-se à formação de Oficiais para o Corpo da Armada, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Corpo de Intendentes de Marinha.

Confira outras oportunidades:

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Nível superior

34 vagas

Inscrições: até 17/1

Salário: R$ 20.988,01

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Nível médio e superior

20 vagas

Inscrições: até 24/1

Salário: R$ 13.708,81

Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Nível superior

78 vagas

Inscrições: até 17/2

Salário: R$ 9.392,35

FONTE: Metrópoles