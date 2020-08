Gusttavo Lima some no fim da live no Rio Negro

Guttavo Lima e Jonas Esticado ficaram no ar por cinco horas, entre 18h e 23h, neste domingo (16/08), em live no hotel Amazon Jungle Palace. Fica no lago Salvador, em frente a Manaus, e abrigou enorme palco em forma de vitória-régia, feito por artistas parintinenses. No fim, depois de revelar várias vezes que estava tomando cachaça, o “Embaixador” simplesmente desapareceu do palco, sem despedida.

A live, que arrecadou recursos para indígenas, com a hashtag #vidasindigenasimportam, alcançou 2.370.311 telespectadores. Foram feitos sorteios de um carro e quatro motos.

A live foi vista em todo o Brasil. Tanto que nenhum amazonense ganhou no sorteio. Isabela Queiroz da Costa, de Valparaíso (GO), Regina Lúcia Pereira Fernandes, Betim (MG), Elaine Fagundes de Gouveia, São José do Rio Pardo (SP), e Kárita Raigane Pereira Neves Mendes, Rio das Pedras (SP) ganharam as quatros motos zero.

Washington Rodrigues Dias, de Itabira (MG), foi o ganhador do carro zero. Os participantes tinham que comprar um título de capitalização para participar.

Palco

Gusttavo Lima e Jonas Esticado cantaram numa balsa, em formato de vitória-régia, construída pelos artistas parintinenses Rossi Amoedo e Nei Meireles. A live foi transmitida no canal do Youtube da Fábrica de Eventos, promotora: youtube/fabricadeeventosmao.

Os 68 apartamentos do empreendimento, que pertence ao empresário Waldery Areosa, foram divididos entre patrocinadores. São 25 para patrocinadores locais, como Grupo Nova Era, Samel e cartão Avant Card, e os demais 43 para os do próprio cantor.

Cada cota local de R$ 30 mil tem direito a um apartamento, para duas pessoas. Quem comprou a cota de R$ 100 mil ficou com cinco apartamentos. Os convidados de Gusttavo, a maioria de outros Estados, entraram no hotel ao meio-dia de sábado (15/08). Os locais fizeram o check-in às 15h.

O lago Salvador tem uma praia, em frente, fechada pelo período de vazante. A água já desceu o suficiente para fazer o fechamento e, portanto, barcos não puderam entrar na área. O pequeno público assistiu à live ao vivo distante cerca de 50 metros do cantor.

Gusttavo Lima é cantor desde os sete anos. É multi-instrumentista e toca violão, viola, guitarra, piano, bateria, baixo e sanfona. “Rosas, Versos e Vinhos”, “Inventor dos Amores”, “Cor de Ouro”, “Refém”, “Que Pena Que Acabou”, “Homem de Família”, “Abre o Portão Que Eu Cheguei” e “Balada” são alguns dos seus principais sucessos. O título de “Embaixador” foi dado pelo público, após CD do mesmo nome ser gravado na Festa do Peão de Barretos.

Fonte: PMS

Comentarios