Gusttavo Lima se torna o cantor brasileiro mais seguido no Instagram

Gusttavo Lima alcançou a surpreendente marca de 40 milhões de seguidores no Instagram, na última terça-feira (29), e, de acordo com o colunista Leo Dias, acabou se tornando o cantor brasileiro com o maior número de seguidores da plataforma.

Com a conquista, Gusttavo reforça o fato de ter superado os incríveis quase 34 milhões de seguidores de Wesley Safadão, além do fenômeno Juliette Freire, que tem pouco mais de 31 milhões de seguidores majoritariamente conquistados ao longo de sua estadia de pouco mais de três meses no BBB21.

Agora, de acordo com a revista Glamour, Lima seria o oitavo brasileiro mais seguido da plataforma, ficando atrás apenas de Neymar Jr., que possui 153 milhões de seguidores, Ronaldinho Gaúcho, que conta com 55 milhões, Anitta, que é seguida por 54 milhões de internautas e é a cantora brasileira mais seguida, Whindersson Nunes, com 52 milhões de seguidores, Marcelo Vieira Jr, que possuí 48 milhões, Tatá Werneck, com pouco mais de 47 milhões, e Bruna Marquezine, que ostenta 40 milhões e 600 mil seguidores.

A equipe de Gusttavo chegou a comemorar a marca publicando um agradecimento aos fãs do sertanejo:

“40 milhões!! Quanto carinho… O Embaixador ama cada um de vocês. Um beijoooo!”

FONTE: R7

