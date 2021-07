Gusttavo Lima é comparado a Eduardo Costa após mudança de visual

Gusttavo Lima publicou uma selfie no Instagram nesta sexta (23) com a seguinte legenda: “Bom dia, BB”. Em poucos minutos, o cantor foi bombardeado com críticas ao seu visual. “Corta esse cabelo, BB!”, opinou uma internauta. “Cancela esse cabelo, BB!”, concordou outra seguidora. “Gusttavo conseguiu estragar sua beleza com esse cabelo!”, opinou uma terceira fã.

Outros internautas compararam Gusttavo ao sertanejo Eduardo Costa. “Eduardo Costa, é você?”, questionou uma seguidora, aos risos. “Mano, na moral, não vai nessa de Eduardo Costa não!”, aconselhou outro seguidor. “Você está andando muito com o Eduardo Costa!”, observou outra internauta.

Gusttavo é bem vaidoso e sempre posta na rede social fotos em que mostra seu dia a dia. O cantor já admitiu em entrevistas que se preocupa com seu visual. “Acredito que é sempre bom dar uma melhorada no visual. Imagem é tudo, ainda mais para quem trabalha com ela”, disse ao site do programa SuperStar, da Globo.

FONTE: QUEM

