Guns N’ Roses faz os testes finais para apresentação em Manaus

Nesta terça-feira (30), a equipe do Guns N´Roses realizou os testes finais de som e iluminação na Arena da Amazônia para a turnê brasileira da Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! com estréia no dia 1º de setembro. Axl, Slash e Duff devem preparar novidades para o setlist, já que o grupo lançou há pouco o EP Hard Skool.

Confira abaixo os preparativos:

Os testes continuam na Arena da Amazônia. Só a equipe técnica no local, os integrantes da banda não estão na Arena pic.twitter.com/tW4qwDIGEj — Guns N' Roses News (@gnrnewsbrasil) August 30, 2022

Segundo a assessoria, nesta quarta-feira (31) eles vão conhecer a estrutura da Arena da Amazônia e farão o primeiro teste de som com a presença de Axel Rose. Na quinta (1º/9), vai acontecer o último teste de som antes do show.

Boto cor-de-rosa

Aproveitando a passagem pela capital amazonense, o baixista Duff McKagan foi conhecer de perto o boto cor-de-rosa. A seguir o registro desse encontro:

Duff McKagan foi nadar com os botos em Manaus pic.twitter.com/UuufFbhuyU — Guns N' Roses News (@gnrnewsbrasil) August 30, 2022

