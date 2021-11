Guarda Municipal intensifica patrulhamento na Ponta Negra

Com o reforço dos veículos entregues pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na última semana, a Casa Militar, por meio da Guarda Municipal, intensificou o patrulhamento realizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. Nesta quarta-feira, 24/11, o chefe do Executivo municipal acompanhou os trabalhos no local e afirmou a importância da iniciativa, como forma de valorizar os servidores da Casa Militar e garantir uma maior segurança aos frequentadores do local. Além disso, o prefeito anunciou que outros parques municipais irão receber reforço semelhante.

“Estamos aqui com a Guarda Municipal mudando a forma de abordagem na Ponta Negra com os novos veículos. Esse é apenas o primeiro passo, mas logo, logo, vamos expandir para os outros parques administrados pela prefeitura. A Ponta Negra está bonita, toda iluminada e com uma maior segurança, para todos que frequentam esse cartão-postal da nossa cidade”, enfatizou Almeida.

Os carros, motos elétricas e patinetes foram utilizados no patrulhamento da já tradicional “Faixa Liberada”, ação que acontece na Ponta Negra, todas as quartas e domingos. Para o titular da Casa Militar, tenente Willian Dias, com os novos equipamentos, o efetivo da Guarda Municipal assegura uma maior sensação de segurança para a população.

“Mais um dia importante para a segurança pública municipal. O prefeito David Almeida havia entregue, na semana passada, os veículos para que colocássemos já nesse período natalino, para servir a população manauense. Esse é mais um passo importante que a Prefeitura de Manaus está dando em prol da segurança da população. Com o reforço, conseguiremos dar uma maior sensação de segurança aos frequentadores, por meio da nossa Guarda Municipal”, afirmou Dias.

Além dos seis veículos, o prefeito David Almeida realizou, no último dia 19, a entrega de 250 pistolas semiautomáticas, calibre 9 milímetros.

