Guarda Municipal de Manaus é capacitada com técnicas de abordagem e imobilização tática

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), começou, nesta segunda-feira (8), mais uma série de capacitações para a Guarda Municipal (GM). O treinamento acontece no auditório da Casa Militar, localizado na rua Padre Agostin Caballero, bairro da Compensa, zona Oeste.

Nessa nova etapa, os agentes de segurança do município estão aprendendo técnicas de abordagem, verbalização, revista, algemação e imobilização tática. De acordo com o secretário Sérgio Fontes, esse momento é essencial, visto que a atuação da GM é diferenciada.

“O patrulhamento armado é diferente de qualquer outro tipo de patrulhamento. É importante proteger o armamento e saber que ele oferece um risco, inclusive para quem usa e esses conhecimentos que estão sendo ministrados hoje permitem que o guarda armado possa desenvolver suas atividades com segurança”, disse o delegado aposentado da Polícia Federal.

O treinamento reforça o trabalho coletivo, para que um possa proteger o outro durante as operações, reforçando assim a proteção da população. Com o treinamento, os guardas estarão melhor preparados, evitando assim a apropriação da arma de fogo por um eventual meliante ou por qualquer outra pessoa que ao perceber a arma, se sinta propensa ao ato.

Para Jean Michel, coordenador de cursos da Guarda Municipal, essas instruções práticas possibilitam que os agentes cheguem preparados às ruas.

“Muitas técnicas serão ensinadas durante esta semana, que vão desde o uso da voz de comando na abordagem de um suspeito, até a imobilização do mesmo, no caso de resistência ou conduta indevida, e por isso esse treino prático é tão importante, para que ao chegarem nas ruas e encontrarem essas situações, eles já tenham familiaridade com as ocorrências”, explicou.

A capacitação deve seguir ao longo da semana e nesse primeiro momento ela ocorre apenas para os guardas voluntários aprovados no processo seletivo para porte de arma letal.

