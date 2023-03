GSI encontra ossada perto do Palácio do Planalto

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República encontrou uma ossada, possivelmente humana, na Via N2 Leste, a menos de 1 km do Palácio do Planalto.

Os servidores do gabinete estariam em treinamento no local, quando se depararam com o cadáver em estágio avançado de decomposição em um matagal, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O 6º Batalhão da PMDF, na Esplanada dos Ministérios, foi chamado pelo GSI às 20h18. O Corpo de Bombeiros Militar também foi ao local, mas não houve atuação da corporação, já que o cadáver decomposto iria passar por perícia.

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF (PCDF) começou o trabalho de identificação para saber se a ossada é mesmo humana e a quem pertence.

A 5ª Delegacia de Polícia (área central de Brasília) ficará responsável pela investigação do caso.