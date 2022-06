Grupo TVLar inaugura maior loja da rede em Humaitá

Dentro do plano de expansão de lojas que ofereçam produtos e serviços ligados ao varejo, o Grupo Tvlar inaugurou, na última sexta-feira (dia 17), a sua maior loja em extensão do interior do Amazonas na cidade de Humaitá/AM, que servirá de polo de distribuição para outras lojas do grupo na região do Sul do Amazonas. O complexo comercial de aproximadamente 3.000m² abriga uma loja Tvlar – Eletromóveis, uma Tvlar Motos – concessionária de motocicletas Yamaha e um Centro de Distribuição (CD), somando um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões.

Com uma população de 56 mil habitantes, o município de Humaitá conta com uma forte vocação agropecuária e possui uma logística privilegiada, pois está localizado às margens da Rodovia Transamazônica. Pensando nisso, o Grupo Tvlar concentrou na loja recém-inaugurada o seu polo regional para melhor abastecer outras filiais da região, melhorando com isso o tempo de entrega dos produtos aos moradores da cidade de Humaitá e das proximidades.

A loja de Humaitá é a 77ª loja de eletromóveis e a 10ª concessionária Yamaha do grupo. Os investimentos da empresa no interior do estado do Amazonas, em Roraima e agora no município de Humaitá colocam o Grupo Tvlar em posição de destaque no cenário regional, fruto do compromisso com desenvolvimento, empregabilidade, cidadania e desburocratização de alguns setores da economia. A presença física da Tvlar no Amazonas é de mais de 70% dos municípios, com atendimento de aproximadamente 90% da população estadual.

O propósito do grupo é contribuir com o desenvolvimento da região ajudando as pessoas a viver melhor. Em seus 58 anos de história no Amazonas, a empresa está em processo de transformação e crescimento com uma estratégia sólida voltada ao interior, envolvendo toda a cadeia de parceiros do ecossistema Tvlar. O empreendimento se destaca com diferenciais, o prédio em Humaitá é ecologicamente correto com sistema de captação de água de chuva, estação de tratamento de efluentes e energia solar, com gerador próprio.

Para o presidente do Grupo Tvlar, Antonio Azevedo, “o momento é de mudanças, e não poupamos esforços em investir na Amazônia, na busca da excelência em produtos e serviços relevantes aos nossos clientes. Dispondo de um mix diferenciado de produtos nos segmentos de eletrodomésticos, móveis, telefonia, imagem, som, informática, motocicletas, motores náuticos e materiais de construção, a Tvlar oferece vantagens de serviços e soluções de crédito para a população através do Cartão Tvlar, com parcelamentos de até 15x”, garantiu o presidente do grupo. “Esta inauguração faz parte do plano de crescimento da empresa e de interiorização das lojas, priorizando os municípios do Amazonas, além de levar para todos as facilidades de compra de produtos e serviços da capital, com lojas amplas e modernas”, completou Azevedo.

De acordo com o prefeito de Humaitá, José Cidenei (Dedei) Lobo, o investimento do grupo no município é uma forma de mostrar que a Tvlar acredita no potencial do município. “Para a gente é uma satisfação grande e que novos empresários se instalem aqui, porque são empreendimentos como esse que rendem emprego e renda, principalmente, aqui no Sul do Amazonas”, disse o prefeito.

Grupo amazonense

A Importadora TVLAR é um grupo tradicional que atua no varejo amazonense há 58 anos. Atualmente, a rede possui 77 lojas, sendo 24 na capital do Amazonas, 45 nos municípios do interior do estado, e 08 unidades no estado de Roraima. Emprega mais de 1.000 colaboradores diretos, dos quais grande parte no interior do Amazonas e Roraima. Tem sua atuação baseada na sustentabilidade social, ambiental e de governança que formam o tripé das melhores práticas ESG.