Grupo gerador chega à UBS do distrito de Matupi, em Manicoré

Na Capital de Manaus, falta energia todos os dias, imagine você, como é no interior do Amazonas. As faltas são constantes levando o consumidor à inúmeros prejuízos em seus eletroeletrônicos.

Baseando-se nesta falta de energia o governo municipal de Manicoré, achou conveniente comprar um “Grupo Gerador”, e enviar para o Distrito do Santo Antônio de Matupi, em Manicoré, no Km 180 da Transamazônica, que irá auxiliar a UBS, numa eventual falta de energia.

Para evitar este tipo de transtorno na saúde, o uso do gerador de energia será de muita importância, na UBS do Distrito, pois é a forma mais prática e fácil de manter toda estrutura eletrônica do espaço funcionando, ou seja, dos aparelhos que estarão funcionando, além de dar à segurança necessária para os pacientes e funcionários da Unidade Básica de Saúde, isso sem comprometer os procedimentos e as demandas, que requer o auxílio de energia para se manterem funcionando.

O desembarque do Gerador de Energia, aconteceu nesta sexta-feira Santa (07) de abril. O subprefeito Tenente Valentin, o Vereador José do Carmo (PTB-AM), e profissionais da saúde do distrito de Matupi, estiveram no auxílio do desembarque do grupo gerador.

Reportagem: Edy Lima