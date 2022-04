Grupo de comunicadores se filia ao Avante

MANAUS, AM — A chegada de Sabá Reis ao Avante incentivou outras pessoas a se filiarem e que vão acompanhá-lo neste processo eleitoral, nome mais forte para ser vice de Wilson Lima nas próximas eleições.

Neste sábado, 16/4, o partido recebeu um grupo de comunicadores que se filiaram na sede da sigla, na avenida Tarumã, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

O evento foi conduzido pelo Sabá Reis e devido a sua história política, agregou novos filiados para o partido.

Grandes nomes de jornalistas se filiaram nesta sábado como Marcos Pontes, Gilberto Marçal, Ari Motta, Jota Augusto, Janio Moraes, Edivan Farias, Gilberto Monteiro, Rosyane da Silva, Patrícia Trigueiro, Nilson Belem, Ana Claudia Soares, Whaglas da Silva, Etelvino Rodrigues, Jair Amaral, Cleumir Bezerra, Silvano Feitosa e Luciana Pereira.

“Em nome do prefeito David, eu quero agradecer a todos os amigos jornalistas que resolveram se filiar neste sábado de aleluia. Este partido cresce a cada dia e o Avante passa ser a casa de cada um partidariamente, mas quero dizer que, a partir de hoje, o Avante é mais forte”, declarou Sabá Reis.

Outras filiações, sob comando do Sabá, estão programadas para os próximos dias. Na Zona Leste será de um dos locais que tem grande número de filiados interessados. Além disso, haverá filiação de jovens e de mulheres ainda neste mês. No dia 24 deste mês será realizada uma grande filiação no município de Presidente Figueiredo.