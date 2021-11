Greta Thunberg critica ‘blá, blá, blá’ sobre clima e protesta na COP26

A ativista Greta Thunberg voltou a criticar os discursos dos líderes mundiais sobre o clima e afirmou que eles “fingem” os compromissos que apresentam na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26.

A adolescente, que não está na programação do evento sobre o clima, participou de um protesto nas ruas de Glasgow, na Escócia, nesta segunda-feira (1º).

“Os verdadeiros líderes não estão lá dentro, os verdadeiros líderes somos nós”, disse Greta, durante a manifestação contra a inércia atribuída aos líderes na emergência climática.

Fazendo insinuações e lamentando a falta de ação, a sueca voltou a classificar as palavras dos chefes de Estado de “blá, blá, blá”. A maioria dos jovens no protesto acompanhou Greta e também gritou em coro.

Vídeos publicados em redes sociais mostram Greta cercada por outros manifestantes, enquanto que em algumas fotos a ativista aparece falando com um microfone em um parque em Glasgow.

Recentemente, em Milão, a sueca já havia cobrado ações reais contra a mudança climática e denunciado a falta de ações efetivas no planeta.

“Escutamos dos nossos líderes palavras pomposas que não se converteram em nada, como um contínuo ‘blá, blá, blá’”, disse a jovem na ocasião.

Aberta oficialmente no último dia 31 de outubro, a COP26 acontece na cidade escocesa e debaterá a necessidade de cada país adotar metas mais agressivas de redução de emissões de poluentes, a regulamentação do mercado de créditos de carbono e o financiamento de ações pelo clima em nações pobres. As informações são da ANSA.