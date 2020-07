Grávidas recebem enxovais do programa ‘Abraço Solidário’

Enxovais básicos para mães e bebês, em situação de vulnerabilidade e risco social, foram entregues pela Prefeitura de Manaus na sexta-feira (17), por meio do Programa ‘Abraço Solidário’, do Fundo Manaus Solidária. A doação faz parte das ações do município de atenção integral à saúde e bem-estar das gestantes, das parturientes e dos recém-nascidos. Desta vez, os itens foram doados a mais de 20 mães que estão fazendo o pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Vicente de Paula, no São Raimundo, zona oeste.

Idealizado pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o ‘Abraço Solidário’ estabelece a concessão direta de bens materiais às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social de qualquer natureza e às pessoas acometidas de câncer ou com problemas crônicos de saúde.

“Poder ajudar quem mais precisa, especialmente no início da vida, lhe garantindo conforto, atenção, cuidado e amor, é de extrema importância. Os enxovais são atenções pontuais, mas que chegam para somar, para dar um pouco mais de acolhimento a esse bebê que vai nascer e aos pais, que encontram dificuldades em proporcionar isso aos seus filhos”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária.

O enxoval é composto por fralda descartável, fralda de pano, lençol de berço, cueiro, toalha de banho com capa, blusa, calça, meia, luva, gorro, escova e pente de cabelo.

A diretora da UBS São Vicente de Paula, Eliuma Pereira, agradeceu à presidente do Fundo Manaus Solidária pela sensibilidade em atender famílias em risco social com a doação de enxovais, somando esforços ao trabalho em saúde, que já é realizado pelos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Muitos casais, às vezes, não têm condições de comprar nem mesmo fraldas e para nós é importante essa atenção. Agradecemos pelo apoio que o Fundo Manaus Solidária está dando para as nossas grávidas. É importante para as famílias e muito para nós também, que ficamos felizes em poder ajudar um pouco mais as mães que são acompanhadas durante todo o pré-natal por nós”, destacou.

‘Abraço Solidário’

O programa prioriza crianças, gestantes, nutrizes, idosos e Pessoas com Deficiência (PcD). Também estão inclusas pessoas em situação de pobreza ou que sejam impossibilitadas de arcar com os custos do enfrentamento de situações que coloquem em risco a sobrevivência e a dignidade do indivíduo e da família.

Pelo ‘Abraço Solidário’, o Fundo Manaus Solidária já distribuiu também cestas básicas, berços, cadeiras de banho, colchões casca de ovo e fraldas geriátricas.

