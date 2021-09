Grávida é sequestrada e morta com vários tiros na cabeça

Andreza Santos da Silva, 20, foi executada com vários tiros, na noite desta sexta-feira (24), na Rua 50, bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento da execução da mulher.

De acordo com a polícia, Andreza foi sequestrada e colocada dentro de um carro, amordaçada e amarrada. Ao chegarem na Rua 50, os criminosos tiraram a mulher do carro e dispararam várias vezes contra ela. A vítima foi sequestrada após um duplo assassinato ocorrido mais cedo, no bairro Monte das Oliveiras.

Andreza não resistiu aos ferimentos e o corpo dela foi encontrado posteriormente na via pública. Além dela, outra mulher e uma criança também foram sequestradas e ainda não foram localizadas.

Segundo testemunhas do crime, Andreza estava grávida de dois meses de uma das vítimas do duplo assassinato. Até o momento não se sabe o que motivou o crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu do corpo da mulher. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. As informações são do D24AM.