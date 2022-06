Grávida dá à luz em lancha no rio Madeira

Uma mulher deu à luz dentro de uma lancha em pleno rio Madeira, em Humaitá (distante 591km de Manaus), na madrugada desta quarta-feira (22). Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do município, a mãe partiu da comunidade Anamô, em uma lancha que atracou no posto de combustível Rei Davi, que fica às margens do rio Madeira.

Por volta das 2h30, a viatura do Supervisor de Área (S.A) , composta pelo 1° sargento Denis Maciel e 3° Sargento Marcio Rola foi acionada pelo vigia do posto, por telefone. Ao chegar no local, os policiais pediram à viatura Tático Móvel que fosse ao Hospital acionar a ambulância.

“A parturiente apresentava muitas dores e desespero, pedindo ajuda à equipe, a qual interviu de imediato na situação, passando a auxiliá-la no parto ainda dentro da lancha, e a mesma deu a luz ali mesmo”, detalhou a PM, em nota.

“Porém foi observado pela guarnição que o recém nascido não estava respirando, por está engasgado, onde foi necessário fazer manobras de reanimação, sendo obtido êxito e a criança passou à respirar. Em seguida a ambulância chegou e conduziu mãe e filho para hospital regional de Humaitá.”, completa o texto.

Fonte: Portal Manaus Alerta