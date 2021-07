Grave acidente deixa uma pessoa morta e mais de 11 feridos em Niterói

Uma mulher de 70 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas no início da noite desta terça-feira (6) em um acidente envolvendo seis veículos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações de testemunhas, um caminhão-guindaste desceu desgovernado a alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, e atingiu dois ônibus e três carros que passavam pelo local.

O motorista do caminhão buzinou, supostamente para avisar sobre a falta de freio do veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.Bombeiros e policiais de Niterói e de São Gonçalo passaram a noite e parte da madrugada no local para o socorro das vítimas e o desbloqueio da alameda.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima e dois estão em estado grave.

Nas redes sociais, testemunhas divulgaram vídeos do momento do acidente, com o caminhão desgovernado colidindo com os outros veículos.

Segundo a Nittrans (Empresa Municipal Niterói Transporte e Trânsito S/A), o trânsito foi liberado no local às 23h15, com a retirada de um dos ônibus envolvido no acidente. Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista.

FONTE: NAOM

