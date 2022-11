Grandes geleiras podem desaparecer completamente até 2050, segundo ONU

Um relatório divulgado nesta semana pela Unesco, agência cultural da Organização das Nações Unidas (ONU), aponta que algumas das geleiras mais famosas do mundo – incluindo nas Dolomitas, na Itália, nos parques de Yosemite e Yellowstone, nos Estados Unidos, e o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia – devem desaparecer até 2050 devido ao aquecimento global.

A desintegração das geleiras deve acontecer independente do cenário de aumento de temperatura, alertou a Unesco. O órgão monitora cerca de 18.600 geleiras em 50 de seus locais do Patrimônio Mundial.

Enquanto outras geleiras podem ser salvas mantendo o aumento da temperatura global no máximo em 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais, em um cenário de emissões iguais aos padrões de hoje, cerca de 50% das geleiras do Patrimônio Mundial podem desaparecer quase inteiramente até 2100.

“Este relatório é um chamado à ação. Apenas uma rápida redução em nossos níveis de emissões de CO2 pode salvar as geleiras e a biodiversidade excepcional que depende delas”, afirmou Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, em um comunicado.

Azoulay ainda acrescentou que a conferência de clima da COP27 da ONU será crucial na busca de soluções para esse problema.

Segundo o principal autor do relatório, Tales Carvalho, as geleiras do Patrimônio Mundial perdem, em média, cerca de 58 bilhões de toneladas de gelo anualmente – o que equivale ao volume total anual de água usado na França e na Espanha juntas, e contribuem para quase 5% do volume global de elevação do nível do mar.

A Unesco recomenda que, dado o inevitável encolhimento ainda maior de muitas dessas geleiras em um futuro próximo, as autoridades locais devem fazer das geleiras um foco de política, melhorando o monitoramento e a pesquisa e implementando medidas de redução do risco de desastres.

