Graciela Berlezi comandará Diretoria de Vendas da TIM no Norte e Centro-Oeste

A Diretoria de Vendas da TIM no Norte e Centro-Oeste está sob novo comando. Mãe de Eva e grávida de oito meses de Mel, a executiva Graciela Berlezi vai liderar um time de 450 profissionais, responsáveis pelos canais de venda para clientes finais e micro e pequenas empresas no Distrito Federal e em 11 estados nas duas regiões.

Graciela está na TIM há 18 anos, com passagens por diferentes canais na diretoria comercial, inclusive na sede da companhia, no Rio de Janeiro. Ela é formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com MBA em Negócios do Varejo pela FIA e em Estratégias de Negócios Digitais pelo MIT, nos Estados Unidos.

Antes de assumir a Diretoria de Vendas na TCN, a executiva era gerente de lojas próprias na regional, liderando um time de 377 colaboradoras e colaboradores. A mudança de posição aconteceu em um momento especial para Graciela também na vida pessoal: ela foi promovida grávida. E não é a primeira vez que isso acontece em sua carreira. “Quando estava esperando minha primeira filha, também recebi uma nova oportunidade profissional na TIM. Para mim, é um privilégio estar em uma empresa que não apenas valoriza as mulheres, mas incentiva o nosso desenvolvimento e não enxerga as nossas questões, como a gestação, por exemplo, como um obstáculo para o crescimento profissional”, conta.

A TIM vem adotando importantes ações em diversidade e inclusão dentro e fora companhia, e a equidade de gênero é uma delas. Internamente, uma de suas metas é ter 35% de representatividade de mulheres na liderança até 2023. A operadora lidera ainda um movimento para ampliar a presença de mulheres no mercado de trabalho. A iniciativa já reúne mais de 40 empresas em torno do app Mulheres Positivas, que funciona como uma plataforma digital gratuita de cursos de capacitação de vagas de emprego para mulheres. O projeto conta ainda com uma mentoria intercompany para desenvolvimento de carreiras das profissionais das empresas participantes.

“O desafio da mulher no mercado de trabalho é acreditar em si mesma e se preparar para nunca ter dúvidas de sua capacidade em quaisquer situações. Nenhuma de nós pode menos que qualquer homem no mercado de trabalho. Meu sonho era trabalhar em uma multinacional e jamais duvidei da minha capacidade para isso”, destaca Graciela.

