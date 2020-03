Governo vai lançar campanha para incentivar a participação de mulheres nas eleições municipais

Uma campanha para incentivar a participação de mulheres nas eleições municipais será lançada nos próximos dias pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

A antecipação do lançamento foi feita nesta sexta-feira pela ministra Damares Alves, após cerimônia no Palácio do Planalto pelo Dia internacional da mulher, que é comemorado no dia 8 de março.

A meta, segundo a ministra, é que todos os municípios brasileiros elejam para a Câmara de Vereadores pelo menos uma mulher.

A ministra comentou sobre a audiência temática da Comissão de Direitos Humanos vinculada à Organização dos Estados Americanos. Ela negou as denúncias de violação dos direitos humanos pelo governo brasileiro.

A ministra destacou que ainda não há o que comemorar em relação aos números da violência contra a mulher no Brasil, mas afirmou que o ministério está focado nas ações para combater a violência.

O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo a ONU.

Damares disse está fortalecendo a rede de proteção à mulher com ações como a Patrulha Maria da Penha, que já atua em alguns estados com uma viatura e efetivo qualificado para o atendimento de casos de violência doméstica.

Outro exemplo que a ministra citou são as delegacias itinerantes que atendem as populações ribeirinhas. Segundo Damares, esse projeto já recebeu barcos no Pará e na Amazônia, que estão sendo usados para notificar casos de violência contra a mulher na região.