Governo publica no Diário Oficial antecipação do 13º de aposentados

O governo federal, em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira (5) a antecipação em três meses do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

De acordo com o decreto, o pagamento se dará em duas parcelas, em maio e junho. Têm direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Assim como aconteceu em 2020, a antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, com uma injeção de R$ 50 bilhões.

No ano passado, o 13º do INSS foi integralmente pago no primeiro semestre, no valor total de R$ 47,5 bilhões.

Comentarios