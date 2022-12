Governo publica edital de concurso da Receita Federal com salário de até R$ 21 mil

O Governo Federal publicou na manhã desta segunda-feira (5), no Diário Oficial da União (DOU), o edital para concurso da Receita Federal. O certame abre 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal, com salário de R$ 21 mil, e 469 para analista tributária, com remuneração mensal de R$ 11,6 mil.

As inscrições começam no dia 12 de dezembro e seguem até o dia 19 de janeiro. A data da prova está prevista para 19 de março. Para participar, os candidatos a auditor devem pagar R$ 210 e a analista R$ 115, salvas as exceções para isentos, como pessoas doadoras de medula e aqueles com registro no CadÚnico.

De acordo com o texto, o concurso terá duas etapas eliminatórias. A primeira consiste em três fases:

Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório.

Os aprovados terão de passar ainda pela segunda etapa: um curso de formação profissional, também de caráter eliminatório, que ocorrerá com aulas on-line e presenciais nas cidades de Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). O edital completo está aqui.

VALOR INVESTE