Governo mapeia áreas esportivas de Manaus para revitalizações

O Governo do Amazonas está realizando uma série de visitas técnicas em áreas esportivas que receberão revitalização nas suas estruturas. O trabalho feito em parceria pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) visa a melhoria do ambiente público como incentivo à prática esportiva.

“Desde a primeira semana de janeiro estamos visitando áreas esportivas importantes para a capital amazonense. Sob a determinação do governador Wilson Lima, essas áreas mapeadas vão ser analisadas e estudadas pela equipe técnica da Seinfra para uma nova configuração do espaço, o que permitirá que a Faar atue de forma estratégica em ações de atividades esportivas para a comunidade”, comentou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Dos mais de 20 campos listados para receber a análise técnica do Governo, por meio da Seinfra e Faar, já foram visitados, nos últimos 15 dias, os campos: Campo do Santos Dumont, conjunto Santos Drumond; Campo do Hiléia, Hiléia; Campo do Castanhal, Nova Esperança; CSU Compensa, Compensa; Campo do Vermelhão, Mauazinho; Campo do Bela Vista, Puraquequara; Campo do Padeiro, Col. A. Aleixo; Campo do Gaviões, Jorge Teixeira; Campo do Monte Sião, Monte Sião; Campo do Tancredão, Tancredo Neves.

Em setembro de 2021, o governador Wilson Lima entregou o Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. E, no início de novembro, o Estado concluiu a revitalização da Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte. Já em dezembro de 2021 foi entregue o Centro Desportivo da Compensa (CDC Compensa), completamente revitalizado, na zona oeste de Manaus, que há mais de 20 anos o local não recebia obras e reparos.

O secretário da Seinfra, Carlos Henrique, ressalta que todo o esforço é para devolver um trabalho de qualidade no espaço esportivo da comunidade. “Esse novo levantamento no ano de 2022 é para avaliar e classificar os espaços mais afetados. Nós encontramos diversos problemas de infraestrutura como erosões, infiltrações, falta de manutenção em gradis, alambrados e banheiros. Todo nosso trabalho é para melhorar a usabilidade da comunidade que já realiza seus projetos nos espaços”, frisou.

O diretor-presidente da Faar reforça que essas visitas também servem para conhecer a realidade de cada localidade. “É importante destacar que o alto rendimento começa no esporte comunitário. Assim, conseguimos visualizar projetos futuros de esporte nessas comunidades, fomentando os que nelas existem e descobrindo nas crianças e adolescentes verdadeiros atletas para o alto rendimento”, destacou Oliveira.

Obras em andamento

O Governo do Amazonas está em processo de revitalização no Campo do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte, que já alcança 70% do processo executado. No Campo do Buracão, no bairro do Lírio do Vale, zona oeste, a obra alcança 30%. Já no Campo da Baixada Fluminense, no bairro Cidade Nova, na zona norte, os trabalhos avançam com mais de 90% de execução.

*Com informações da assessoria