Governo Federal libera mais de 2 milhões para socorrer Boca do Acre

O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, comunicou ao deputado federal Átila Lins (PP) a liberação de recursos da ordem de R$ 2.960.104,00 para socorrer Boca do Acre, o município mais castigado pela enchente avassaladora deste ano na Calha do Purus.

“Os recursos representam um auxílio emergencial que permitirão ao prefeito Zeca Cruz atender as urgentes demandas dos desabrigados pertinentes a água potável, cestas básicas, kits de higiene, madeiras, etc”, comentou o parlamentar, dizendo-se grato também ao presidente Jair Bolsonaro e ao secretário de Defesa Civil, Coronel Alexandre pelo socorro a Boca do Acre. Átila luta, ainda, pela liberação de recursos aos municípios de Pauini e Itamarati, situados, respectivamente, nas calhas do Purus e Juruá.

Comentarios