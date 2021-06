Governo Federal autoriza envio da Força Nacional de Segurança ao AM

O governador Wilson Lima recebeu, na noite desta segunda-feira (07/06), do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a confirmação de que o Governo Federal enviará homens da Força Nacional de Segurança para o Amazonas. O pedido havia sido oficializado pelo governador ainda na noite de ontem (06/06).

Segundo Wilson Lima, a solicitação foi formalizada com o objetivo de reforçar o trabalho do Sistema Estadual de Segurança. Por telefone, o ministro confirmou ao governador que o pedido havia sido acatado.

“Acabei de receber a confirmação do ministro da Justiça de que irá atender o nosso pedido de envio de homens da Força Nacional e estrutura, para auxiliar nossas forças de segurança no combate aos crimes que têm acontecido no estado, desde o último domingo”, disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais.

Wilson Lima agradeceu o apoio do Governo Federal no reforço ao trabalho das polícias do Amazonas. “Eu quero agradecer ao ministro Anderson Torres pela sensibilidade e também ao presidente Bolsonaro”.

O governador reforçou o compromisso dos agentes de segurança do Amazonas no combate à criminalidade. “E aqui reforço o compromisso das nossas polícias em continuar trabalhando de forma muito firme para combater o tráfico de drogas da nossa região”, ressaltou.

As ações contam, ainda, com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deslocados de Roraima, que estão atuando nos municípios do Careiro Castanho e Careiro da Várzea. Um novo efetivo da PRF deve ser conduzido do Rio de Janeiro para o Amazonas.

Prisões – Entre domingo e esta segunda-feira, foram presos 31 suspeitos de envolvimento com os atos de vandalismo – incêndios, depredações em veículos, espaços públicos e agências bancárias, destacou o governador.

“Agora à noite, nós montamos mais de 40 barreiras e todo nosso efetivo está nas ruas para garantir a segurança da nossa população”, disse Wilson Lima.

*Com informações da assessoria

