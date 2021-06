Governo do Estado e Federação da Agricultura entregam cestas básicas a agricultores familiares em Careiro da Várzea

O Governo do Amazonas, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), entregaram, nesta terça-feira (22/06), 100 cestas básicas para agricultores familiares atingidos pela cheia, no município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

A ação faz parte do Programa Agro Fraterno, uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Confederação Nacional da Agricultura (CNA), e do Programa Agro Amazonas, do Governo do Amazonas, sendo executada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Estamos aqui em nome do Governo do Amazonas, da Federação da Agricultura, Senar, OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Instituto Pensar Agropecuária. Estamos ajudando na logística para a entrega dessas cestas, pois a gente sabe que muita gente precisa e estamos trabalhando para ajudar quem mais necessita, com cartão do Auxílio Estadual Enchente, com as cestas, com Crédito Emergencial. Sabemos que não vamos resolver tudo, mas estamos fazendo o possível para minimizar o sofrimento dos produtores rurais”, informou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

A entrega beneficiou 100 famílias de agricultores familiares da Associação de Produtores Orgânicos Renascer do Careiro da Várzea, comunidade Peniel do Areal, Km 6, ramal do Cobra. A ação foi motivo de alegria para o presidente da entidade, Jorge Luiz dos Santos.

“Estamos felizes em receber vocês, pois estamos podendo contemplar várias famílias carentes com essas cestas. São 100 famílias que precisam muito. As pessoas que receberam são gratas”, disse Jorge Luiz.

Continuidade

A ação, que começou no dia 2 de junho, em Iranduba, distribuiu 210 cestas para os produtores da Ilha do Baixio. E no dia 11 de junho, em Autazes, nas comunidades Terra Prometida e Novo Céu, Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar (Coopjafa), Cooperativa dos Produtores da Região do Lago do Sampaio (Cooperasa) e Cooperativa de Leite em Autazes (Cooplan), com a entrega de duas mil cestas.

“Nós agradecemos a parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Sepror. Estaremos juntos e dando continuidade a essas entregas”, completou a representante da Faea e Senar, Daniele Garcia.

No total, serão destinadas 4 mil cestas básicas para beneficiar os agricultores de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Autazes e a zona rural de Manaus.

Comentarios