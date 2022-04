Governo do Amazonas reúne com André Mendonça para tratar de ADI sobre o IPI

BRASÍLIA, DF (BCN AMAZONAS) — O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) e Secretaria do Estado da Fazenda reúnem na quarta-feira (27) para tratar do IPI para os produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM).

O governador Wilson Lima afirmou nesta segunda-feira (25) que ontem (24) teve uma conversa com André Mendonça.

É que o ministro irá fazer o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que o Governo do Amazonas entrou no STF.

“Ontem eu tive uma conversa com o ministro, por que trata-se de uma matéria de cunho econômico, mas que tem um efeito social muito significativo; que é a perda ou a manutenção dos empregos da Zona Franca de Manaus”, disse o governador.

Ele destacou que na reunião será exposto o pleito, o ponto de vista e a necessidade que se tem de que os produtos da ZFM estejam fora da redução dos 25% do IPI, de forma linear.

O governador disse também que confia na sensibilidade e na seriedade do ministro André Mendonça.

“Já estive algumas vezes conversando com ele, sei quanto ele é sensível a essa causa e também a isenção que ele tem pra fazer o julgamento dessa nossa ADI”, completou.