Governo do Amazonas prorroga edital para inscrições do Bolsa Esporte Estadual

MANAUS — O Governo do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição do “Bolsa Esporte Estadual” até o dia 15 de agosto. O patrocínio inédito lançado no dia 15 de maio, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), busca apoiar esportistas, paratletas e atletas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais.

“O principal objetivo do Bolsa Esporte é poder contribuir para formação de mais atletas amazonenses no cenário nacional e internacional. E com essa prorrogação estaremos dando oportunidade para que mais esportistas possam contar com esse apoio, que é fundamental para que esses atletas alcancem grandes resultados em suas modalidades”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Para concorrer a uma vaga, o atleta interessado deve acessar o site da Faar e clicar a aba “Downloads”, preencher e assinar a ficha de inscrição, elaborar o plano de patrocínio e de treinamento, assinar e protocolar na sede da Faar, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, até o dia 15 de agosto, no horário das 8h às 16h. É necessário levar documentação completa (informada no site), com envelope lacrado, conforme previsto no Edital.

A Faar terá até o dia 30 de agosto para publicar o resultado preliminar. Caso os atletas tenham o seu documento desaprovado, os mesmos terão dois dias para apresentarem recurso. Após este processo, a Faar terá até o dia 15 de setembro para publicar o resultado definitivo.

Vagas

São 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400 mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais, são 100 vagas, com cada uma recebendo o incentivo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas, são destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal. A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. O investimento total do Governo do Estado neste primeiro edital do Bolsa Esporte Estadual é de R$ 1,8 milhão. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o número: (92) 98532-4546.