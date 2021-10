Governo do Amazonas orienta público na entrada da segunda noite do Boi Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), junto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Manaus) são responsáveis pela abordagem de orientações relacionadas às aplicações de medidas sanitárias contra a Covid-19 nos três dias de festejo do “Boi Manaus”, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo. A FVS-RCP disponibilizou 22 servidores para a ação, que na segunda noite (23/10) atingiu a participação de 3.000 pessoas.

Durante o evento a equipe da FVS-RCP realiza a verificação do status vacinal e de documentos do público na entrada, para garantir que o evento seja seguro, minimizando os riscos de disseminação do novo coronavírus.

De acordo com a enfermeira e gerente do Núcleo de Educação em Saúde da FVS-RCP, Amanda Andion, na entrada do evento, é cobrado do público o cartão de vacinação com aplicação de duas doses da vacina contra a Covid-19. “Nossa missão é garantir a segurança de todos os participantes do evento. Estamos fazendo uma barreira para conferência do cartão de vacina”, explica Amanda.

Uma das pessoas que estava festejando, Jéssica Garantizado, 29, contou que gostou da abordagem do evento. “A fato de ter todo esse cuidado, de ser necessário se inscrever para entrar, além da checagem do cartão de vacina, eu achei muito legal”, disse Jéssica.

Homenagem

Os trabalhadores da área da saúde foram homenageados no sábado (23/10), durante a segunda noite do “Boi Manaus”, evento alusivo ao 352º aniversário de Manaus, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no Sambódromo.

O objetivo foi de agradecer por todos os esforços desses profissionais no combate ao novo coronavírus. Todos os servidores da saúde foram convidados para ficar em frente ao palco, juntamente com os agentes de inumação (coveiros), onde foram homenageados pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

Para a apoiadora técnica da FVS-RCP, Socorro Lima, é de grande importância a homenagem aos profissionais que atuaram durante a pior fase da pandemia da Covid-19. “É uma justa homenagem, pois a gente se desdobrou, fizemos plantões, fizemos tudo que foi possível, muitos colegas adoeceram, então é merecido o reconhecimento”, relatou Socorro.

*Com informações da Assessoria