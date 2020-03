Governo do Amazonas lança programa ‘S.O.S Vicinais’

O Governo do Amazonas lançou neste domingo (15/03), por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), o “S.O.S. Vicinais”. Executado pela Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf/Sepror), o programa irá realizar serviços de manutenção e recuperação de pontos críticos de vicinais no perímetro rural de Manaus, com o objetivo de melhorar a vida do homem do campo. O lançamento aconteceu na comunidade Frederico Veiga, no Km 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista).

O local será um dos contemplados pelo “S.O.S. Vicinais”, com início das obras previsto para a segunda quinzena de março. Serão beneficiados cerca de 86 agricultores familiares, que atualmente são prejudicados pela dificuldade no escoamento da produção agrícola e no acesso a serviços básicos de saúde e educação.

O evento contou com a presença do titular da Sepror, Petrúcio Magalhães. Ele assinalou que o programa segue determinação do governador Wilson Lima em priorizar o desenvolvimento do setor primário. Segundo o secretário, a iniciativa também pode gerar impactos em setores como a Educação, Saúde e Segurança Pública.

“Esse é um programa inédito do Governo do Estado, o ‘SOS Vicinais’. Ele vem para ajudar as comunidades a melhorar o escoamento da produção, mas também melhora a educação, porque garante um tráfego de micro-ônibus, de vans para levar as crianças para as escolas, e também para a saúde, para quem precisa de saúde e segurança. Então é um programa que ajuda o produtor rural, o homem do campo, num período que geralmente é de muita chuva e quando não dá para fazer manutenções maiores e melhores. A gente vem com o ‘SOS Vicinais’ para fazer esses pontos críticos”, disse o secretário.

O programa tem uma verba estimada em R$ 1,5 milhão para atender a demandas que forem surgindo ao longo de 2020, seguindo critérios técnicos relacionados à produção rural. O objetivo é manter as boas condições de acesso às vicinais durante todo o ano, assegurando o escoamento da produção e a comercialização dos produtos, com inclusão social e geração de renda no meio rural.

Entre os serviços estão terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

Comentarios