Governo do Amazonas lança concurso público para procurador do Estado

A partir das 10h (horário de Brasília) do dia 14 de março, serão abertas as inscrições para concurso público que visa o preenchimento de 5 (cinco) vagas para o cargo de Procurador do Estado do Amazonas de 3ª Classe. Desse total, 1 (uma) vaga será destinada para Pessoas com Deficiência (PcDs).

De acordo com o edital, os interessados podem se inscrever até as 14h (horário de Brasília) do dia 12 de abril deste ano. A validade do concurso será de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos.

Para concorrer a uma das vagas, entre outros requisitos, os candidatos deverão estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Salário

A remuneração para os novos cargos de procurador será de R$ 24.589,99.

Provas

Conforme o edital do certame, que será realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), as provas serão realizadas em Manaus. A previsão é que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 22 de maio deste ano, enquanto as provas escritas dissertativas deverão ocorrer nos dias 16 e 17 de julho.

Por sua vez, as provas orais estão previstas para o período de 29 de novembro a 3 de dezembro deste ano.

Outro certame

O concurso público para Procurador do Estado do Amazonas é o segundo certame que a Procuradoria do Estado do Amazonas (PGE-AM) lança neste ano. No último mês de fevereiro, o órgão lançou edital do concurso para provimento de cargos de nível médio e superior.

Ao todo, o certame oferecerá 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para PcDs. As remunerações variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil mensais.

Os cargos são para 40 horas de trabalho semanais. O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. As vagas são para Manaus e Brasília. As provas serão realizadas na capital amazonense, e a previsão é que ocorram no dia 17 de abril.

A maior parte das vagas é para o cargo de Analista Procuratorial, com um total de 20 cargos. Na sequência, aparece o cargo de Assistente Procuratorial, com 15 vagas disponibilizadas.

Ao todo, são 11 cargos diferentes abertos para seleção de novos servidores. São eles Analista Procuratorial; Técnico em Gestão Procuratorial, nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Contabilidade, Perícias e Avaliações Imobiliárias, Controle Interno, Administração, Informática e Processamento de Dados; e Assistente Procuratorial (nível médio).

Remuneração

O cargo com maior remuneração é o de Analista Procuratorial, com ganhos de R$ 7.338,30. Depois, fica o cargo de Técnico em Gestão Procuratorial, com salário mensal de R$ 5.728,20. Para os cargos de assistente Procuratorial, de nível médio, a remuneração mensal é de R$ 3.864,24.

As informações são da A Crítica