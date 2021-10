Governo do Amazonas está finalizando a elaboração dos editais do concurso público para as forças de segurança

O Governo do Amazonas está finalizando a preparação dos editais do concurso público para as forças de segurança pública, anunciado pelo governador Wilson Lima. Esse é um dos concursos mais esperados em décadas no estado. As comissões estão em fase de consulta das bancas examinadoras.

Para o lançamento do concurso, o Governo encaminhou Projetos de Lei à Assembleia Legislativa (Aleam) que aperfeiçoam a atual legislação que rege concursos, em especial para atender ao processo de seleção de novos praças e oficiais para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Entre essas alterações está o aumento da idade máxima de ingresso, de 28 para 35 anos; o percentual mínimo de 10% de vagas para as mulheres, no quadro de combatentes, ou seja, dos policiais que enfrentam a criminalidade nas ruas; e a redução nos prazos de realização do concurso, medida que visa acelerar a realização e nomeação dos novos policiais, que vão fortalecer principalmente as tropas das polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros. O combate ostensivo à criminalidade é uma das prioridades da administração Wilson Lima.

A proposta de mais mulheres na PMAM será fortalecida em emenda a ser apresentada pelo líder do Governo na Aleam, deputado Felipe Souza, nesta quinta-feira (7/10). “Sou um defensor e apoiador das causas e lutas em favor das mulheres. Por isso protocolei uma emenda ao Projeto de Lei n. 470/2021, oriundo da Mensagem Governamental de n. 115/2021, reforçando no que diz respeito à reserva de, no mínimo, 10% das vagas do concurso da PM garantidas a elas. Essa é uma medida que, além de valorizar e potencializar os resultados da corporação com a inserção desse público, dá espaço e vez a quem tem mostrado, cada vez mais, atuação e protagonismo em todas as áreas da sociedade, as mulheres”, destaca o parlamentar.

Os projetos de lei, que preveem as mudanças, muitas atendendo pleitos da sociedade organizada, como aumento na idade máxima de ingresso dos candidatos que sonham em ser policiais, em especial na Polícia Militar, estão em tramitação na Aleam, para votação prevista nas próximas sessões plenárias.

Programa

O concurso faz parte do programa Amazonas Mais Seguro e garante a contratação de novos servidores para corporações que aguardavam há mais de duas décadas por um certame. Serão abertas 2,5 mil vagas, distribuídas entre cinco órgãos que compõem a estrutura do Governo do Estado.

O concurso público, com salários a partir de R$ 2.600, convocará servidores para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

*Com informações da assessoria

