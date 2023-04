Governo do Amazonas divulga mapa com as áreas de riscos de desastres no estado

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, disponibilizou mapa para a consulta de áreas de risco identificadas em todo o estado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM). O mapa está disponível no site da Defesa Civil (defesacivil.am.gov.br), incluindo tutorial e vídeo demonstrativo sobre a utilização do programa.

A Defesa Civil do Amazonas atua no monitoramento constante junto às instituições nacionais e internacionais, que emitem informativos, boletins e avisos das condições climáticas, hidrológicas e geológicas da região amazônica, com o objetivo de identificar eventuais riscos de desastres naturais e adotar ações de gestão de riscos (prevenção, preparação e mitigação).

Para realizar o mapeamento de áreas de risco é necessário coletar informações sobre a topografia, geologia, hidrologia e clima da região. Além disso, é preciso levar em conta a ocupação do solo e a presença de infraestrutura, como estradas, pontes e edificações. A partir dessas informações, são elaborados mapas que indicam as áreas que apresentam maior potencial de risco para desastres.

É recomendável que a população busque informações sobre as medidas de segurança e prevenção, bem como sobre as instituições e órgãos que atuam na gestão de riscos em sua região, a fim de se prepararem para eventuais emergências.

No site da Defesa Civil também é possível acessar o menu CEMOA, onde há orientações sobre como agir antes, durante e depois de diferentes tipos de desastres.

Além disso, é importante manter-se informado sobre as condições do tempo e os riscos associados à região em que se encontra. As medidas de prevenção e segurança podem ajudar a reduzir os impactos de desastres naturais, e preservar a vida e o patrimônio da população.