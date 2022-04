Governo autoriza reajuste no preço dos medicamentos para 10,89% nesta sexta-feira (1º)

Foi confirmado o reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos pelo governo federal. O ato foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial vinculado à Anvisa, e publicado na edição desta sexta-feira (1º) do DOU (Diário Oficial da União).

Segundo a legislação em vigor, o reajuste é definido considerando a inflação de março, que acumulou um percentual de 10,54% de acordo com o IBGE, somada ao “Fator de Ajuste de Preços Relativos entre Setores”, que foi definido pelo Ministério da Economia em 0,35%.

A partir desta sexta, as farmacêuticas já podem aplicar o reajuste mas, cabe às empresas definirem os novos preços, já que os percentuais são os de reajustes máximos.

O aumento atinge cerca de 13 mil remédios, entre eles, medicamentos para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

As informações são do D24am.