Governo anuncia atrações do ‘Show da Vacinação’

Mais de 50 artistas estão confirmados no “Show da Vacinação”, que acontece neste sábado (12/03), em Manaus. A campanha do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura, vai promover a aplicação de doses contra a Covid-19 em sete casas de show da capital, das 9h às 16h, ao som de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. Lançada pelo governador Wilson Lima, a ação vai ampliar a oportunidade para atualizar o esquema vacinal contra a doença.

Serão oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, durante o período da vacinação haverá atrações musicais em todas as casas de show.

Cada pessoa acima de 18 anos que se vacinar vai receber ainda um par de ingressos para o evento “Show da Vacinação”, que acontece a partir das 16h, após o encerramento da vacinação. O ingresso é válido para todos os espaços parceiros do evento. Somente pessoas vacinadas poderão participar dos shows.

‘Show da Vacinação’

O Copacabana Chopperia, na zona oeste, vai apresentar, a partir das 16h, diversas atrações do boi-bumbá, como David Assayag e Patrick do Caprichoso. O espaço Via Torres, na avenida das torres, vai levar o pagode do Grupo Estrelas e do Pagode dos Amigos para o público que se vacinar.

No Banho de Cascata, na zona leste, o forró do arrocha vai dar o tom da vacinação com George Japa e Aviões do Arrocha. No Rancho Sertanejo, no Parque das Laranjeiras, os fãs do ritmo terão Rodrigo Raniely e DJ Naty Veiga animando o Show da Vacinação.

O público que procurar o posto de vacinação da Kalamazon, na Cidade Nova 2, vai curtir o show de Márcia Novo e Xiado da Xinela. Já na Via Sul Hall, no Japiim, o forró da banda Xote com Pimenta e o samba do grupo Vem K Sambar vão agitar o sábado de imunização.

O Studio 5 Centro de Convenções também é parceiro do “Show da Vacinação” e doou 500 ingressos do evento “Flash Disco”, que vai acontecer no dia 26 de março. As primeiras 500 pessoas que se vacinarem no local ganharão 1 (um) ingresso para o “Flash Disco”. Só será permitido 1 ingresso por CPF.

A campanha é mais uma das iniciativas do Governo do Estado para levar a vacina para mais perto da população, estimulando a imunização, e para apoiar o setor de entretenimento, contribuindo com artistas e produtores culturais que tiveram impacto na renda em razão das restrições da pandemia da Covid-19.

As casas de show vão mobilizar o público a cumprir o esquema vacinal. Cerca de 60% da população amazonense já tomou a segunda dose da vacina e, agora, Estado e Prefeitura estão em busca dos outros 40% que ainda não se apresentaram para esta etapa.

Mobilização cultural

Essa não é a primeira campanha de vacinação que conta com o apoio dos profissionais da cultura. Em fevereiro deste ano, durante a campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”, foram aplicadas 5.542 vacinas em postos montadas em quadras de escolas de samba de Manaus, em parceria com as agremiações.

Desta vez, a ação também conta com apoio de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Confira as atrações e os locais da campanha “Show de Vacinação”:

Copacabana Chopperia – Avenida do Turismo, 2.666, Tarumã

DJ Layla Abreu

Mixtura Tropical

Antônio Bahia

Carlinhos do Boi

Klinger Araújo Jr.

Arlindo Neto

Israel Paulain

Patrick do Caprichoso

David Assayag

Espaço Via Torres – Rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez

DJ Thaísa Rodrigues

Mirlene Bahia

Grupo Calçada

Pagode dos Amigos

Grupo Estrelas

Jean e Banda

Rogerinho da Bahia

Banho de Cascata – Avenida Autaz Mirim, 6.645, São José

DJ Dkodes

Rajane

Aviões do Arrocha

Gustavo Negão

No Sigilo

Forró Bizado

Filipe Sales

George Jappa

Forró Ostentação

Rancho Sertanejo – Avenida Professor Nilton Lins, 219, Flores

DJ Naty Veiga

Banda Uns e Outros

Gustavo Show

Igor Oliveira e Banda

Rodrigo Raniely

Vagner Martins

Kevin Castro

Cigano

Kalamazon – Avenida Timbiras, Cidade Nova 2, ao lado do posto Atem

DJ Reginaldo Fontinele

Banda Dx

Paulinho Frutos do Pagode

Marcia Novo

Mauro Lima

Marrakesh

Xiado da Xinela

Via Sul Hall – Avenida Tefé, 2.620, Japiim

DJ Rafa Militão

Adal e Banda

Contatos Imediatos

Xote Real

Naquele Pique

Vem K Sambar

Xote com Pimenta

George Jappa

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria