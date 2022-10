Governo antecipa pagamento de auxílio para caminhoneiros e taxistas

Os pagamentos das próximas parcelas do auxílio para caminhoneiros e taxistas foram adiantados.

A quarta parcela dos benefícios, que seria realizada neste sábado (22), foi paga na última terça-feira (18). As quintas e sextas parcelas também foram adiantadas para os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, respectivamente. Inicialmente, elas estavam previstas para os dias 26 de novembro e 17 de dezembro.

Os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no Atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111.

Já em relação ao Benefício Taxista, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, não há necessidade de qualquer ação por parte dos taxistas. A prestação das informações é de responsabilidade das prefeituras. O simples cadastramento dos taxistas não garante o pagamento do BEm Taxista. Os dados enviados serão analisados pela Dataprev para identificação dos profissionais elegíveis.

Os auxílios preveem pagamento mensal de R$ 1 mil aos beneficiários, entre agosto e dezembro. O crédito é realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem – saiba como acessar a Caixa Tem. Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.

Os benefícios fazem parte do pacote social pré-eleitoral criado pela chamada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda constitucional aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e ampliou o vale-gás. O custo total do pacote pré-eleitoral chega a R$ 41,2 bilhões.

Confira os cronogramas de pagamento:

Por g1