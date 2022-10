Governo altera calendário de pagamentos de benefício para taxistas

O Ministério do Trabalho e Previdência anunciou mudanças no calendário de pagamentos do Benefício Caminhoneiro-TAC e do Benefício Taxista.

A quarta parcela vai ser paga no dia 18 de outubro. Com a antecipação, o quinto lote, referente ao mês de novembro, está marcado para 19 de novembro, e o sexto lote, referente a dezembro, antes previsto para dia 17 do mês, passa para o dia 10 de dezembro.

Com a reprogramação do calendário, o governo avalia ainda o pagamento de uma parcela extra em dezembro para os taxistas. Para isso, vai fazer um balanço do pagamento dos benefícios para verificar a possibilidade de pagar a parcela no fim do ano.