Golpe do WhatsApp Rosa pode assumir controle de celulares afetados

Usuários da plataforma de mensagens instantâneas, o WhatsApp, devem ficar de olho em um novo malware criado para roubar dados e informações pessoais. A ameaça, chamada de “WhatsApp Pink” (WhatsApp Rosa), promete o acesso a novos recursos no aplicativo, como a mudança no tema da ferramenta, indo do verde para o rosa.

O golpe se disfarça de uma atualização do serviço para atingir cada vez mais vítimas. Caso a pessoa acesse eventualmente o link que anda circulando pela rede, ela poderá sofrer algumas dores de cabeça, como ter o celular invadido e a conta do WhatsApp comprometida.

Na tentativa de alertar os usuários sobre a nova ameaça, o WhatsApp emitiu uma nota no site HackRead sobre o problema. De acordo com a empresa, “qualquer pessoa pode receber uma mensagem incomum ou suspeita”, sendo necessário o cuidado redobrado quando o assunto são endereços questionáveis.

Especialistas em cibersegurança também recomendam que os usuários do aplicativo evitem links incertos sob qualquer circunstância. Rajshekhar Rajaharia, profissional em segurança digital, foi um dos que descobriram o malware e alertou os usuários. “Cuidado com o WhatsApp Pink! Um vírus está sendo espalhado em grupos do Whatsapp com um link para download de um APK”, declarou.

Para quem não sabe, os arquivos APK (Android Package) são voltados ao sistema Android e podem ser comparados aos registros de instalação do software Windows, por exemplo. Vale destacar ainda que, além de corromper contas de usuários, o link suspeito do WhatsApp Pink pode ainda travar o acesso ao celular das vítimas.

