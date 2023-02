Goleiro belga morre após defender penâlti

Arne Espeel, goleiro de 25 anos do Winkel Sport B, morreu durante partida de futebol na Bélgica realizada nesse sábado. No jogo contra o SK Westrozebeke, o atleta defendeu um pênalti e desmaiou logo na sequência.

Os serviços de emergência passaram meia hora tentando reanimá-lo, mas os esforços não foram suficientes. As informações são do jornal belga “Vrt Nws”.

– A bola ainda estava em jogo. Nosso goleiro se levantou o mais rápido possível para pegar a bola, mas caiu depois. Foi realmente terrível de se ver – disse Stefaan Dewerchin, assistente técnico da equipe, ao periódico.

Ainda de acordo com o jornal belga, uma autópsia será realizada nesta segunda-feira para entender a causa da morte de Arne Espeel. No mesmo dia, elenco e funcionários do clube caminharão pelas ruas do vilarejo de Sint-Eloois-Winkel, na Flandres Ocidental, como forma de homenagem.

Em publicação nas redes sociais, o Winkel Sport B declarou luto e enviou um recado aos entes queridos do atleta.

– O Winkel Sport está de luto profundo pela morte repentina do goleiro Arne Espeel. Desejamos à família e aos amigos de Arne nossas mais sinceras condolências nesta grande perda. Futebol é secundário – publicou.