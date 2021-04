Globo já trabalha em substituto de Louro José

Após mudar o cenário do Mais Você para São Paulo, um antigo desejo de Ana Maria Braga, a Globo agora trabalha em novas mudanças pro programa diário mais famoso de sua programação, sendo a principal delas a chegada de um novo mascote para Ana Maria.

Desde a morte de Tom Veiga, o Louro José, no fim do ano passado, Ana Maria tem comandado o programa na Rede Globo sozinha e tem tido um bom destaque falando de BBB e recebendo os eliminados do reality show global para tomar café da manhã. Por isso, e a fim de evitar um erro estratégico, o novo mascote só deve chegar mesmo após o fim do programa, em 04 de maio.

As informações são da coluna de Cristina Padiglione, o Zapping. De acordo com a jornalista, houve um debate inicial sobre trocar o animal e não usar um papagaio. Contudo, a ideia não foi para a frente e, possivelmente, o novo mascote vai ser mesmo um novo Louro, talvez filho do antigo.

O novo cenário do Mais Você foi inaugurado em fevereiro. Ana Maria Braga tinha um antigo desejo de apresentar seu programa de São Paulo, cidade onde mora. O novo mascote da loira deve assumir sua posição no programa até o meio do ano.

