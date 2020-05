Globo demite Zeca Camargo

A Globo decidiu não renovar o contrato do apresentador do ‘É de Casa’, Zeca Camargo. Ele estava há 24 anos na emissora e passou por algumas das principais produções da casa, como ‘Fantástico’, ‘No Limite’ e ‘Vídeo Show’. Esta coluna que ninguém lê havia antecipado que isso aconteceria no final do ano passado. Um dos problemas seria o salário. Zeca ganhava R$ 300 mil como PJ e passaria a ganhar metade disso quando virasse para o regime CLT. Na época, a Globo negou a informação.

Pois bem. Agora, em uma nota oficial, a emissora diz que a não renovação do contrato foi uma decisão interna.

“Em sintonia com as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado, a decisão da não renovação do contrato foi feita em comum acordo entre o apresentador e a empresa, que continuará de portas abertas para possíveis projetos, em todas as plataformas”.

Reportagem: Fábia Oliveira/O Dia

