Globo decide suspender exibição de novelas por causa do Covid-19

‘Amor de Mãe’, novela das 9 exibida pela Rede Globo, deverá sair do ar a partir do próximo sábado (21), por tempo indeterminado. Será a primeira vez, em mais de 50 anos, que um dos principais produtos televisivos do País será tirado do ar.

As gravações de novos capítulos de ‘Amor de Mãe’ foram interrompidas nesta segunda-feira (16) e a decisão faz parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

A emissora ainda não divulgou o que será exibido no lugar da novela após esse ‘fim de temporada’.

A novela das sete, ‘Salve-se Quem Puder’, deve ter o mesmo destino e suas gravações também serão interrompidas como medida de prevenção ao novo coronavírus.

‘Éramos Seis’, cujo término estava previsto para daqui a duas semanas, será exibida até o último capítulo, mas a estreia da sua substituta, ‘Nos Tempos do Imperador’, foi adiada.

As gravações de ‘Malhação – Toda Forma de Amor’ permanecem, mas as gravações da próxima temporada deverão ser adiadas.

Fonte: D24AM

