Globo anuncia saída de Manoel Soares da emissora

O apresentador Manoel Soares está fora da Globo nesta sexta-feira, 30, conforme indica um comunicado publicado pela emissora. O programa Encontro deve continuar apenas sob o comando da jornalista Patrícia Poeta.

Segundo a Globo, Manoel também está de fora do Papo de Segunda, do GNT.

Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, 3, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.

Patrícia volta no dia 17 de julho, e irá retomar a apresentação do matinal. A emissora ainda revela que o programa terá novidades depois de um ano com o formato atual.

Já o programa Papo de Segunda, do GNT, passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.

A emissora não informou se demitiu o apresentador ou se ele pediu demissão, e nem foi esclarecido o motivo. Nos bastidores, os atritos entre Manoel e Patrícia Poeta já eram de conhecimento do público.